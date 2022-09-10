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10 сентября, 15:02

Глава Белгородской области отреагировал на ситуацию с украинскими беженцами

Гладков заявил о сложной ситуации с беженцами на границе с Харьковской областью

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сложной ситуации с украинскими беженцами на границе с Харьковской областью. Он подтвердил, что у пропускного пункта в селе Логачевка действительно скопились большие очереди машин.

Очереди из украинских беженцев скопились у пропускного пункта в селе Логачевка. Видео © Telegram / "Белгород № 1"

"Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что в скором времени лично посетит пропускной пункт в Шебекино. Ранее видео с огромными очередями из машин показывали белгородские телеграм-каналы. Утверждалось, что многие жители Балаклеи и Купянска (Харьковская область) выехали в РФ из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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Ранее Лайф сообщал, что жителей Харьковской области вновь призвали покинуть регион. Это уже не первое подобное заявление за сегодня. Глава администрации региона Виталий Ганчев призывал харьковчан оставить свои дома в зоне боевых действий почти в шесть часов утра. Ситуация, по его словам, складывается не наилучшим образом для населения.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "Белгород № 1"

Наталья Исакова

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