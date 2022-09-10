Глава Белгородской области отреагировал на ситуацию с украинскими беженцами
Гладков заявил о сложной ситуации с беженцами на границе с Харьковской областью
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сложной ситуации с украинскими беженцами на границе с Харьковской областью. Он подтвердил, что у пропускного пункта в селе Логачевка действительно скопились большие очереди машин.
Очереди из украинских беженцев скопились у пропускного пункта в селе Логачевка. Видео © Telegram / "Белгород № 1"
"Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков", — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков также сообщил, что в скором времени лично посетит пропускной пункт в Шебекино. Ранее видео с огромными очередями из машин показывали белгородские телеграм-каналы. Утверждалось, что многие жители Балаклеи и Купянска (Харьковская область) выехали в РФ из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
Ранее Лайф сообщал, что жителей Харьковской области вновь призвали покинуть регион. Это уже не первое подобное заявление за сегодня. Глава администрации региона Виталий Ганчев призывал харьковчан оставить свои дома в зоне боевых действий почти в шесть часов утра. Ситуация, по его словам, складывается не наилучшим образом для населения.
Кадр из видео Telegram / "Белгород № 1"