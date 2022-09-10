Глава Белгородской области отреагировал на ситуацию с украинскими беженцами

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сложной ситуации с украинскими беженцами на границе с Харьковской областью. Он подтвердил, что у пропускного пункта в селе Логачевка действительно скопились большие очереди машин.

Очереди из украинских беженцев скопились у пропускного пункта в селе Логачевка. Видео © Telegram / "Белгород № 1"

"Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков", — написал глава региона в телеграм-канале.