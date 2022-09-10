Песков рассказал Лайфу, выиграл ли что-нибудь Путин в результате ДЭГ

Президент России Владимир Путин пока ничего не выиграл в результате участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, нет", — ответил Песков на вопрос Лайфа, выиграл ли что-то Путин в результате ДЭГ.

Отметим, что розыгрыш призов продолжается и будет идти до 11 сентября.