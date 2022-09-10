Песков рассказал Лайфу, выиграл ли что-нибудь Путин в результате ДЭГ
Президент России Владимир Путин пока ничего не выиграл в результате участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Насколько я знаю, нет", — ответил Песков на вопрос Лайфа, выиграл ли что-то Путин в результате ДЭГ.
Отметим, что розыгрыш призов продолжается и будет идти до 11 сентября.
Напомним, Владимир Путин принял участие в выборах муниципальных депутатов в Москве онлайн. После этого он обратился к россиянам, отметив удобство ДЭГ.
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