Жителей Харьковской области вновь призвали покинуть регион
Глава Администрации Харьковской области Ганчев вновь призвал жителей покинуть регион
Все жители Харьковской области должны эвакуироваться, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.
"Я ещё раз рекомендую всем жителям Харьковской области покинуть территорию с целью сохранения жизни и здоровья, находиться сейчас в своих домах опасно", — сказал он.
Сегодня это уже не первое заявление о небезопасности в Харьковской области. Виталий Ганчев призывал местных жителей покинуть свои дома в зоне боевых действий в шесть утра. Ситуация, по его словам, складывается не наилучшим образом для населения.
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