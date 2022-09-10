НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 14:51

Жителей Харьковской области вновь призвали покинуть регион

Глава Администрации Харьковской области Ганчев вновь призвал жителей покинуть регион

Все жители Харьковской области должны эвакуироваться, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

"Я ещё раз рекомендую всем жителям Харьковской области покинуть территорию с целью сохранения жизни и здоровья, находиться сейчас в своих домах опасно", — сказал он.

Войска России пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи, идут ожесточённые бои

Войска России пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи, идут ожесточённые бои

Сегодня это уже не первое заявление о небезопасности в Харьковской области. Виталий Ганчев призывал местных жителей покинуть свои дома в зоне боевых действий в шесть утра. Ситуация, по его словам, складывается не наилучшим образом для населения.

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров