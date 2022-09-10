Жителей Харьковской области вновь призвали покинуть регион

Все жители Харьковской области должны эвакуироваться, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

"Я ещё раз рекомендую всем жителям Харьковской области покинуть территорию с целью сохранения жизни и здоровья, находиться сейчас в своих домах опасно", — сказал он.