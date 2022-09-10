Драматический театр в Мариуполе открыл первый сезон после освобождения города

Первый после освобождения Мариуполя от украинских военных театральный сезон открыл Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почёта" русский драматический театр. Об этом сообщает РИА "Новости".

За всё время существования мариупольского драмтеатра это уже 145-й сезон. В честь открытия состоялся спектакль-концерт "Минуты вдохновения". Церемония прошла в здании бывшего мариупольского Дворца пионеров. На мероприятие приехал известный российский режиссёр и актёр Иван Охлобыстин. Он сказал, что восхищён жителями Донбасса, правильностью их решений, последовательностью поступков и творческой составляющей.

"И я очень счастлив, что буду присутствовать при этом. Пройдёт время. Уйдёт разруха. Забудется боль. Но то, что это время влило в творческую среду, ту энергию, которую дало, она абсолютно себя проявит ещё в тысяче всяких книг и фильмов. А мы у истоков всего этого", — добавил актёр.

В спектакле при открытии сезона были задействованы 15 актёров и 10 музыкантов оркестра. Начался концерт с песни из фильма "Двенадцать стульев" Марка Захарова. А уже завтра театр намерен показать детский спектакль.