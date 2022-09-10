Умер художник Вышегородцев, работавший над "Каникулами в Простоквашино"
Художник Владимир Вышегородцев. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Сергей Капков
На 73-м году жизни скончался советский и российский художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, работавший над мультфильмом "Каникулы в Простоквашино". Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
"Умер Володя Вышегородцев, Владимир Иванович, блистательный мультипликатор, ожививший героев фильмов "Баба Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Пёс в сапогах", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Незнайка на Луне", "День рождения Алисы" и десятков других", — написал он в соцсети.
Это произошло 9 сентября. Прощание с художником прошло сегодня, 10 сентября, в морге больницы имени Юдина.
Ранее Лайф писал о смерти создателя мультфильмов "История игрушек" и "Король Лев" Ральфа Эгглстона. Деятель искусства умер после продолжительной борьбы с болезнью в возрасте 56 лет.