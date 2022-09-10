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10 сентября, 14:27

Умер художник Вышегородцев, работавший над "Каникулами в Простоквашино"

<p>Художник Владимир Вышегородцев. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Сергей Капков</p>

Художник Владимир Вышегородцев. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Сергей Капков

На 73-м году жизни скончался советский и российский художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, работавший над мультфильмом "Каникулы в Простоквашино". Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Умер Володя Вышегородцев, Владимир Иванович, блистательный мультипликатор, ожививший героев фильмов "Баба Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Пёс в сапогах", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Незнайка на Луне", "День рождения Алисы" и десятков других", — написал он в соцсети.

Это произошло 9 сентября. Прощание с художником прошло сегодня, 10 сентября, в морге больницы имени Юдина.

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