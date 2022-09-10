Российские силовики уничтожили свыше двух тысяч военных ВСУ в боях у Балаклеи и Изюма

Вооружённые силы России ликвидировали более двух тысяч украинских военных и свыше ста единиц бронетехники и артиллерии в боях у Балаклеи и Изюма. Такое заявление журналистам сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии", — сообщил он.