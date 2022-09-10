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10 сентября, 14:21

Российские силовики уничтожили свыше двух тысяч военных ВСУ в боях у Балаклеи и Изюма

Вооружённые силы России ликвидировали более двух тысяч украинских военных и свыше ста единиц бронетехники и артиллерии в боях у Балаклеи и Изюма. Такое заявление журналистам сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии", — сообщил он.

ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Николаевской области

ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Николаевской области

Ранее Лайф писал, что ВС России подавили семь взводов артиллерии ВСУ в ДНР. Также военные РФ уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства в районе населённого пункта Новосёловка Первая.

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VK / Минобороны России

Светлана Оперук

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