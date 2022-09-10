"Единая Россия" переместила волонтёров из Балаклеи и Купянска к границе под Белгородом

"Перебросили наш сводный волонтёрский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВР. <...> На границе сейчас более 400 автомобилей", — написал он.

Турчак добавил, что в этот пункт временного размещения приезжают беженцы из Харьковской области, они покинули свои дома из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ. Причём в основном прибывают семьи, много сейчас там детей. Волонтёры помогают им с питанием, регистрацией и размещением, а также с заправкой машин, чтобы беженцы могли продолжить свой путь и добраться до родственников или других ПВР. Сейчас на границе с Белгородской областью работает 30 российских добровольцев. Турчак отметил, что отряд усиливается волонтёрами из "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" из других регионов.