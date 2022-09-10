НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 14:08

"Единая Россия" переместила волонтёров из Балаклеи и Купянска к границе под Белгородом

"Единая Россия" перебросила волонтёров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска в пункт временного размещения, который находится на границе с Белгородской областью. Об этом в телеграм-канале заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

  • Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
    Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
  • Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
    Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
  • Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
    Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
  • Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
    Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
  • Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z
    Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

Обстановка в ПВР для украинских беженцев на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

1 / 5

"Перебросили наш сводный волонтёрский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВР. <...> На границе сейчас более 400 автомобилей", — написал он.

Турчак добавил, что в этот пункт временного размещения приезжают беженцы из Харьковской области, они покинули свои дома из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ. Причём в основном прибывают семьи, много сейчас там детей. Волонтёры помогают им с питанием, регистрацией и размещением, а также с заправкой машин, чтобы беженцы могли продолжить свой путь и добраться до родственников или других ПВР. Сейчас на границе с Белгородской областью работает 30 российских добровольцев. Турчак отметил, что отряд усиливается волонтёрами из "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" из других регионов.

"Единая Россия" передала наборы для первоклассников из Херсонской области

"Единая Россия" передала наборы для первоклассников из Херсонской области

Ранее Турчак предложил реализовать все положения народной программы "Единой России" в Донбассе. Поддержка ДНР, ЛНР и освобождённых территорий, уверен он, должна стать отдельным разделом документа.

Обложка ©

Telegram / Андрей Турчак Z

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров