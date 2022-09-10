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10 сентября, 13:58

"Химки" сыграли вничью с "Крыльями Советов" в чемпионате России по футболу

Подмосковные "Химки" на своём поле сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче девятого тура чемпионата России по футболу (0:0). Судил игру арбитр из Воронежа Владимир Москалёв.

На 20-й минуте гости не реализовали пенальти. Вратарь хозяев Илья Лантратов отразил удар хорватского защитника "Крыльев Советов" Матео Барача с одиннадцатиметровой отметки.

Под руководством Спартака Гогниева "Химкам" удалось прервать серию поражений. Ранее подмосковный клуб проиграл пять раз подряд (четыре раза в РПЛ и один раз в Кубке России).

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"Крылья Советов" набрали десять очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с восемью баллами остались на 13-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. Девятый тур

"Химки" – "Крылья Советов" — 0:0

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ФК "Химки"

Роман Фейгин

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