"Химки" сыграли вничью с "Крыльями Советов" в чемпионате России по футболу

Подмосковные "Химки" на своём поле сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче девятого тура чемпионата России по футболу (0:0). Судил игру арбитр из Воронежа Владимир Москалёв.

На 20-й минуте гости не реализовали пенальти. Вратарь хозяев Илья Лантратов отразил удар хорватского защитника "Крыльев Советов" Матео Барача с одиннадцатиметровой отметки.

Под руководством Спартака Гогниева "Химкам" удалось прервать серию поражений. Ранее подмосковный клуб проиграл пять раз подряд (четыре раза в РПЛ и один раз в Кубке России).

"Крылья Советов" набрали десять очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с восемью баллами остались на 13-й позиции.