Медведев посетил два оборонных завода в Туле и обсудил исполнение нацпроектов

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Тулу посетил АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова" и АО "НПО "Сплав" имени Ганичева". Эти оборонные предприятия выпускают для российских войск РСЗО, противотанковые ракетные комплексы, а также системы ПВО.

"Медведев осмотрел основные производственные мощности, продукцию, изготавливаемую на предприятиях, технику, поставляемую в войска в рамках гособоронзаказа, а также её перспективные образцы", — сообщили журналистам в секретариате зампреда СБ РФ.

Также Медведев провёл совещание, в котором участвовали представители промышленности и Министерства обороны РФ. В частности, обсуждался ход выполнения гособоронзаказа, а также возможности по ускорению поставок вооружения и техники в войска.