Медведев посетил два оборонных завода в Туле и обсудил исполнение нацпроектов
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Тулу посетил АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова" и АО "НПО "Сплав" имени Ганичева". Эти оборонные предприятия выпускают для российских войск РСЗО, противотанковые ракетные комплексы, а также системы ПВО.
"Медведев осмотрел основные производственные мощности, продукцию, изготавливаемую на предприятиях, технику, поставляемую в войска в рамках гособоронзаказа, а также её перспективные образцы", — сообщили журналистам в секретариате зампреда СБ РФ.
Также Медведев провёл совещание, в котором участвовали представители промышленности и Министерства обороны РФ. В частности, обсуждался ход выполнения гособоронзаказа, а также возможности по ускорению поставок вооружения и техники в войска.
А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об истинных целях спецоперации, которую РФ проводит на Украине. Он отметил, что Москва борется вовсе не только за освобождение мирных граждан от многолетнего нацистского произвола.