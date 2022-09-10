Эльман Пашаев снова стал адвокатом
Бывший защитник актёра Ефремова Пашаев снова получил статус адвоката
Бывший защитник российского актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев снова получил статус адвоката. Отметим, что для него это произошло уже в пятый раз. Для этого Пашаев сдал экзамен, который проходил в два этапа. О подробностях испытания он рассказал Лайфу.
Бывший защитник актёра Ефремова Пашаев снова получил статус адвоката. Видео © LIFE
"Первое — идёт тестирование. Там 70 вопросов и час времени дают. Но там такие вопросы, что только прочитать, наверное, полчаса займёт. И варианты ответов, где нужно выбрать правильный. Я всё это сдал за 12 минут со стопроцентным результатом", — рассказал Пашаев.
Адвокатское удостоверение Эльмана Пашаева. Фото © LIFE
Адвокат добавил, что второй этап экзамена был устным. По словам Пашаева, когда он взял лист с вопросами, у проверяющих возникли разногласия, в результате чего билеты перемешали и выдали бывшему защитнику Ефремова новый. Юрист подчеркнул, что уверенно сдал экзамен и сделал это "с блестящим результатом".
Пашаев также отметил, что призывал делать испытание публичным. Знания адвоката проверяли два заместителя председателя Верховного суда, замминистра юстиции и преподаватели вузов. По словам Пашаева, комиссия была непростая. Но несмотря на это, он поблагодарил её членов за "страстные" допросы. Адвокат также рассказал Лайфу, что никогда не платил, чтобы получить статус адвоката, а сделал это вновь "только в рамках уголовного дела".
Напомним: 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Затем Пашаев заявил о нулевых шансах на сокращение срока Ефремову.
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