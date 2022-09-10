Эльман Пашаев снова стал адвокатом

Бывший защитник российского актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев снова получил статус адвоката. Отметим, что для него это произошло уже в пятый раз. Для этого Пашаев сдал экзамен, который проходил в два этапа. О подробностях испытания он рассказал Лайфу.

Бывший защитник актёра Ефремова Пашаев снова получил статус адвоката. Видео © LIFE

"Первое — идёт тестирование. Там 70 вопросов и час времени дают. Но там такие вопросы, что только прочитать, наверное, полчаса займёт. И варианты ответов, где нужно выбрать правильный. Я всё это сдал за 12 минут со стопроцентным результатом", — рассказал Пашаев.

Адвокатское удостоверение Эльмана Пашаева. Фото © LIFE

Адвокат добавил, что второй этап экзамена был устным. По словам Пашаева, когда он взял лист с вопросами, у проверяющих возникли разногласия, в результате чего билеты перемешали и выдали бывшему защитнику Ефремова новый. Юрист подчеркнул, что уверенно сдал экзамен и сделал это "с блестящим результатом".