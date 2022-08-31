Адвокат Жорин предрёк сбежавшим из России артистам изгнание из Прибалтики

Эстония запретила гражданам РФ въезд по туристическим визам, выданным республикой. А ещё в этой прибалтийской стране сообщили, что россияне могут остаться без эстонской недвижимости , если из-за санкций не смогут за ней ухаживать. Среди тех именитых персон, кто имеет квартиры и дома в Прибалтике, — Чулпан Хаматова, Семён Альтов и другие артисты, пишет "Экспресс-газета" . В беседе с изданием адвокат Сергей Жорин прокомментировал незавидное положение знаменитостей, сбежавших из России. Защитник полагает, что ситуация только усугубится.

Тем, кто владеет недвижимостью в Прибалтике, имея обычные туристические визы, пусть и длительные, нужно беспокоиться, поскольку это уже не просто обсуждение, а реализация. Понятно, что обслуживать и ухаживать за своей недвижимостью значительно сложнее, не имея возможности въехать в страну

Поэтому те россияне, кто выразил негативную позицию в отношении спецоперации, рискуют быть изгнанными из иностранных государств. Потому что как такового водораздела для инициаторов так называемых российских преследований не существует. Для них все россияне одинаковые

Жорин подчеркнул: у тех россиян, в частности и известных, кто пропагандирует антироссийскую политику, чтобы стать "своим" среди чужих, в недружественных странах, ничего не выйдет. Поскольку они скорее станут чужими и на родине, и за её пределами — эта тенденция, по утверждению адвоката, явно прослеживается. В выгодном положении лишь те артисты, кто, имея недвижимость за рубежом, получил ВНЖ или гражданство другой страны. Остальные, кто катается в Европу по туристическим визам, столкнутся с массовыми гонениями и притеснениями, которые уже существуют, заверил защитник.