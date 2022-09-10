В Польше подвергли Германию жёсткой критике из-за отношения к России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию из-за отношения к России. Его возмутило, что немецкие власти были слишком нерешительными в украинском конфликте. Об этом он рассказал в интервью Spiegel.

По мнению Моравецкого, "немцы всегда преклонялись перед Москвой". Главу польского кабмина также взбесила и энергетическая политика Германии, которая, по его словам, находится в руинах.

"Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от РФ даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — убеждён Моравецкий.