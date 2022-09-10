В Польше подвергли Германию жёсткой критике из-за отношения к России
Премьер Польши Моравецкий возмутился нерешительностью Германии в украинском конфликте
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию из-за отношения к России. Его возмутило, что немецкие власти были слишком нерешительными в украинском конфликте. Об этом он рассказал в интервью Spiegel.
По мнению Моравецкого, "немцы всегда преклонялись перед Москвой". Главу польского кабмина также взбесила и энергетическая политика Германии, которая, по его словам, находится в руинах.
"Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от РФ даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — убеждён Моравецкий.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что Берлин не прекратит оказывать военную поддержку Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на боевые действия, необходимо уже сейчас планировать шаги по восстановлению Незалежной. Между тем сегодня стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом.
ТАСС / ЕРА / Marcin Bielecki