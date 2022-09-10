НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 14:18

МО РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР

Вооружённые силы России, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении", — сказал он в ходе брифинга.

Для этого в течение трёх суток была проведена операция по свёртыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. Российские военные устроили отвлекающие демонстрационные мероприятия, в рамках которых обозначили реальные действия войск. А чтобы ВС РФ не получили ущерба, по противнику ударили авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавил Конашенков.

ВС РФ уничтожили до 300 украинских военных под Балаклеей, Чугуевом и Рай-Александровкой

ВС РФ уничтожили до 300 украинских военных под Балаклеей, Чугуевом и Рай-Александровкой

Ранее Лайф писал, что в Изюме зафиксировали много разрушений из-за постоянных обстрелов ВСУ. По словам главы Администрации Изюмского района Владислава Соколова, обстановка в городе тяжёлая.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров