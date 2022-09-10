МО РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР
Вооружённые силы России, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении", — сказал он в ходе брифинга.
Для этого в течение трёх суток была проведена операция по свёртыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. Российские военные устроили отвлекающие демонстрационные мероприятия, в рамках которых обозначили реальные действия войск. А чтобы ВС РФ не получили ущерба, по противнику ударили авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что в Изюме зафиксировали много разрушений из-за постоянных обстрелов ВСУ. По словам главы Администрации Изюмского района Владислава Соколова, обстановка в городе тяжёлая.
ТАСС / Владимир Гердо