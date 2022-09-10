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10 сентября, 14:22

В Херсоне прогремели пять взрывов, сработала система ПВО

Минимум пять взрывов прогремели 10 сентября в Херсоне, предположительно, это работа российских сил противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС.

Взрывы были слышны около 17:05 мск, однако в небе над городом не видно следов от ракет. Официальных данных по происшествию пока нет.

В Новой Каховке прогремели шесть взрывов, сработала система ПВО

В Новой Каховке прогремели шесть взрывов, сработала система ПВО

Ранее, 8 сентября, Лайф писал о не менее десяти прогремевших в Херсоне взрывах. Тогда также сообщалось о работе российских систем ПВО.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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