В Херсоне прогремели пять взрывов, сработала система ПВО

Минимум пять взрывов прогремели 10 сентября в Херсоне, предположительно, это работа российских сил противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС.

Взрывы были слышны около 17:05 мск, однако в небе над городом не видно следов от ракет. Официальных данных по происшествию пока нет.