Опрос показал, что для россиян значит реализоваться в жизни
Опрос SuperJob: Россияне чаще всего связывают самореализацию с созданием семьи
Россияне чаще всего связывают самореализацию с созданием семьи. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого аналитиками SuperJob, сообщает RT. В исследовании участвовало 1600 человек старше 18 лет из всех округов РФ.
"Реализоваться в жизни — значит прежде всего создать семью и вырастить детей: если речь идёт о мужчине, то в этом убеждены 39% россиян, если о женщине — то 41%", — сказано в исследовании.
Кроме того, стало понятно, что жителям страны необходимо наличие любимого дела: об этом заявили 40% женщин и 31% мужчин. Высокий доход в качестве показателя самореализации в отношении представителей сильного пола выбрали 20% участников исследования, а в отношении слабого — 13%.
Россияне также отметили, что в данном вопросе важны уверенность в себе и достижение личного счастья. Отметим, что возрастные опрошенные выбирали в качестве показателей самореализации любовь и заботу о здоровье. Причём респонденты до 34 лет чаще убеждены, что важнее в этом плане карьера и высокий уровень дохода.
Ранее Лайф писал, что большинство россиян считают отдых на пляже самым скучным способом провести отпуск. Это следует из опроса, организованного страховыми компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах".
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