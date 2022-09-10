Опрос показал, что для россиян значит реализоваться в жизни

Россияне чаще всего связывают самореализацию с созданием семьи. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого аналитиками SuperJob, сообщает RT. В исследовании участвовало 1600 человек старше 18 лет из всех округов РФ.

"Реализоваться в жизни — значит прежде всего создать семью и вырастить детей: если речь идёт о мужчине, то в этом убеждены 39% россиян, если о женщине — то 41%", — сказано в исследовании.

Кроме того, стало понятно, что жителям страны необходимо наличие любимого дела: об этом заявили 40% женщин и 31% мужчин. Высокий доход в качестве показателя самореализации в отношении представителей сильного пола выбрали 20% участников исследования, а в отношении слабого — 13%.

Россияне также отметили, что в данном вопросе важны уверенность в себе и достижение личного счастья. Отметим, что возрастные опрошенные выбирали в качестве показателей самореализации любовь и заботу о здоровье. Причём респонденты до 34 лет чаще убеждены, что важнее в этом плане карьера и высокий уровень дохода.