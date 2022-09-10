Макрон обсудил с Зеленским ситуацию вокруг ЗАЭС и дополнительную помощь Киеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Также они поговорили о дополнительной помощи Киеву, информирует пресс-служба Елисейского дворца.

В заявлении утверждается, что лидеры государств, в частности, заявили, что ситуация вокруг ЗАЭС по-прежнему вызывает серьёзную озабоченность. Кроме того, они поддержали деятельность МАГАТЭ на объекте.

"Президенты двух стран одинаково потребовали вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок", — указано в коммюнике по итогам переговоров Макрона и Зеленского.