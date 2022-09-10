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10 сентября, 14:36

Макрон обсудил с Зеленским ситуацию вокруг ЗАЭС и дополнительную помощь Киеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Также они поговорили о дополнительной помощи Киеву, информирует пресс-служба Елисейского дворца.

В заявлении утверждается, что лидеры государств, в частности, заявили, что ситуация вокруг ЗАЭС по-прежнему вызывает серьёзную озабоченность. Кроме того, они поддержали деятельность МАГАТЭ на объекте.

"Президенты двух стран одинаково потребовали вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок", — указано в коммюнике по итогам переговоров Макрона и Зеленского.

Власти Запорожья обвинили Украину в провокации на ЗАЭС

Власти Запорожья обвинили Украину в провокации на ЗАЭС

Ранее МАГАТЭ не исключило остановку единственного работающего реактора ЗАЭС. По словам сотрудников станции, энергетическая инфраструктура, питающая Энергодар, разрушена в результате обстрелов.


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ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL

Наталья Исакова

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