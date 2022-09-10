Психиатр рассказал, когда педантичность перерастает в болезнь

Игорь Куреков, кандидат медицинских наук, врач-психиатр и нарколог, рассказал, в чём разница между педантичностью и симптомами обсессивно-компульсивного расстройства. Эксперт объяснил, что тревога, связанная с постоянными перепроверками, рискует дойти до того, что человек даже не сможет выйти из дома.

"Когда данные симптомы имеют уже тягостную составляющую, когда они уже беспокоят настолько, что человек не может комфортно себя чувствовать, то есть это перерастает в болезнь — обсессивно-компульсивное расстройство. Данное заболевание должно быть диагностировано в условиях стационара с назначением соответствующей терапии", — отметил Куреков в беседе с RT.

Специалист также напомнил, что данное расстройство является хроническим состоянием, которое сопровождается появлением навязчивых мыслей и действий. Например, поведение, когда человек представляет бытовые привычки в качестве ритуала, который спасает жизнь.

В то же время врач заметил, что разумный педантизм является полезным. Специалист порекомендовал людям, которые постоянно что-то перепроверяют, понять, что открытия могут появиться вместе с ошибками.