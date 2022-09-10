Эксперт заявил, что реакция США на потолок цен на российскую нефть грозит мировой войной

За установкой потолка цен на российскую нефть могут последовать мировая катастрофа и огромная стоимость на бензин в Америке. В результате США этой идеей поставят своих сограждан под удар, заявил в беседе с телеканалом "360" автор телеграм-канала "Голос Мордора".

"США собираются объявить всему миру нефтяную войну. <...> Очень амбициозный план. Однако возникает вопрос: хватит ли сейчас у США сил на осуществление идеи и не выльется ли эта война в очередной виток ухода многих стран от расчётов в долларах и финансового контроля Штатов", — сказал он.

Так, продолжил эксперт, Вашингтон намерен наказывать компании третьих стран за покупку российской нефти выше установленного потолка цен, а именно вводить в отношении них санкции. Таким образом США хотят показать своё доминирующее положение в мировом сообществе. И если бы это случилось десять лет назад, считает собеседник телеканала, то у Америки всё получилось бы, но сейчас — вопрос. По его словам, теперь перед Штатами встанет серьёзная сверхзадача, которая заключается в контроле абсолютно всей добычи нефти в мире. Причём многие уже осознали, что для торговли чёрным золотом совсем не обязательно наличие доллара. Кроме того, ранее отказавшиеся от российских энергоресурсов страны продолжают покупать нефть из РФ. И здесь в ход идут различные схемы.

"От смешения сортов до переливания нефти с танкера на танкер в открытом море. Определение источника топлива — задача трудоёмкая. Придётся проверить всю логистику и провести химические анализы", — подчеркнул эксперт.

Но при этом он уверен, что большинство покупателей не будут заморачиваться, а просто купят нефть за рубли или свои нацвалюты. Главная проблема — танкеры и их страховка, хотя и этот вопрос тоже можно решить. Но совершенно точно, отметил эксперт, что цена на топливо вырастет, даже если на рынке сохранятся нынешние объёмы. Это связано с биржевой закономерностью. По его словам, стоимость нефти не всегда соответствует количеству ресурса на рынке, что грозит серьёзными проблемами США, которые уже распродали часть стратегического запаса.