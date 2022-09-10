Пилот "Феррари" Леклер выиграл восьмую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"

Монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, 16-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе возле города Монца, к северу от Милана.

Поул стал для Леклера восьмым в сезоне и 17-м в карьере. В ходе квалификации он на 145 тысячных секунды опередил действующего чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл", показавшего второй результат.

Третье место занял испанец Карлос Сайнс, представляющий "Феррари". Четвёртым стал мексиканец Серхио Перес, пилотирующий болид "Ред Булл". Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли два представителя Туманного Альбиона из "Мерседеса" — Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Отметим, что в гонке Гран-при Италии с первого ряда вместе с Леклером будет стартовать Расселл. Опередившие британца в квалификации Ферстаппен, Сайнс, Перес и Хэмилтон потеряют позиции из-за замены двигателя или всей силовой установки.

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало в 16:00 по московскому времени.