Стала известна возможная причина пожара в ТРЦ в Уфе

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Меркурий" в Уфе мог начаться из-за аварийной работы электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В ходе доследственной проверки были опрошены свидетели начала пожара и отсмотрены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что пожар возник на третьем этаже рядом с мебельным магазином. Вероятной причиной является аварийная работа электрооборудования", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках дальнейших разбирательств и экспертиз будет устанавливаться более конкретная причина, а также место появления возгорания. Пока дело по факту произошедшего не возбуждено.