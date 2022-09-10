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10 сентября, 17:38

Стала известна возможная причина пожара в ТРЦ в Уфе

Причиной пожара в ТРЦ в Уфе могла стать аварийная работа электрооборудования

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Меркурий" в Уфе мог начаться из-за аварийной работы электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В ходе доследственной проверки были опрошены свидетели начала пожара и отсмотрены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что пожар возник на третьем этаже рядом с мебельным магазином. Вероятной причиной является аварийная работа электрооборудования", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках дальнейших разбирательств и экспертиз будет устанавливаться более конкретная причина, а также место появления возгорания. Пока дело по факту произошедшего не возбуждено.

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Пожар произошёл вечером 9 сентября в Орджоникидзевском районе Уфы. По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщалось, что возгорание началось на втором этаже, а затем пожар перекинулся на всё здание ТЦ "Меркурий".

Обложка ©

i-gazeta.com / Елена Колоколова

Варвара Романова

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