Член ОП РФ Карякин: Голосовать нужно, ведь это гражданский долг каждого россиянина

Участвовать в голосовании необходимо, ведь это гражданский долг каждого россиянина. Так считает член Общественной палаты РФ, гроссмейстер Сергей Карякин.

Член ОП РФ Карякин рассказал, что любит голосовать очно. Видео © Telegram / ОП РФ / Общественная палата РФ

На момент записи интервью он заявил, что ещё не успел проголосовать, так как совсем недавно вернулся после Восточного экономического форума. Кроме того, Карякин подчеркнул, что наблюдение на выборах нужно, чтобы избежать внештатных ситуаций.

"Каждый человек для себя сам решает [голосовать очно или дистанционно]. Я всегда любил очно проголосовать, сфотографироваться. Учитывая, что [есть] современные технологии, <...> [дистанционный] формат тоже хорош", — добавил член ОП РФ.