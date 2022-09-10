В НОМ рассказали о нарушениях, выявленных во второй день выборов в России
Общественники из ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) выявили несколько нарушений законов во второй день выборов в России. Вместе с тем многие сообщения о резонансных ситуациях оказались простыми вбросами.
"Глава Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал о резонансных ситуациях, многие из которых оказались информационными вбросами. Однако в ряде случаев общественные наблюдатели зафиксировали и факты несоблюдения закона", — сообщается на сайте НОМ.
Так, на нескольких избирательных участках в Ярославской области наблюдатели обнаружили незаконную агитацию в поддержку некоторых кандидатов, которая велась неподалёку от точек голосования. В Удмуртии также проводилась незаконная агитация за одного из кандидатов, а в пабликах Кировской области в соцсетях прошла информация об отсутствии наблюдателей и несоблюдении тайны голосования на некоторых участках.
Вместе с тем в Курской области, по данным общественников, один из избирательных участков находился на втором этаже, а лестница не была оборудована пандусом. Из-за чего один из граждан попросту не смог проголосовать. Также в НОМ сообщили, что в Геленджике у заместителя председателя избирательной комиссии были найдены бюллетени с проставленными отметками.
Ранее Лайф рассказывал, что наблюдатели на выборах не выявили крупных нарушений, но заявили о новых особенностях. Так, по словам руководителя мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Романа Коломойцева, в Москве тестируется электронный список избирателей и система может временно зависать из-за наплыва людей.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
VK / ЦИК России