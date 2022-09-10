"Большой путь": Песков считает необходимым создание внутренних соревнований для поддержки атлетов

"Нам ещё предстоит создать систему внутренних соревнований, дефальсифицировать эту систему, компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате с теми странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать. Это большой путь, его необходимо пройти, чтобы поддержать наших спортсменов. Тем более что есть много видов спорта, которые завязаны на возрасте, спортсмены фактически завершают карьеру, будучи абсолютно юными людьми, и поэтому они должны иметь возможность реализовать себя", — сказал Песков.