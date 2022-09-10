"Большой путь": Песков считает необходимым создание внутренних соревнований для поддержки атлетов
Песков: Нужно компенсировать спортсменам отсутствие международных соревнований
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований необходимо компенсировать созданием системы внутренних турниров. Об этом он рассказал журналистам.
"Нам ещё предстоит создать систему внутренних соревнований, дефальсифицировать эту систему, компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате с теми странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать. Это большой путь, его необходимо пройти, чтобы поддержать наших спортсменов. Тем более что есть много видов спорта, которые завязаны на возрасте, спортсмены фактически завершают карьеру, будучи абсолютно юными людьми, и поэтому они должны иметь возможность реализовать себя", — сказал Песков.
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В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
Getty Images / Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency