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10 сентября, 16:23

"Нужно реализовываться": Песков не видит ничего страшного в смене россиянами спортивного гражданства

Песков: Смена нашими атлетами спортивного гражданства допустима

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает смену спортивного гражданства российскими атлетами чем-то страшным. Об этом он рассказал журналистам.

"Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку. Я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться. У меня есть пример моей жены Татьяны Навки, олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Белоруссии. Она украинка, потом была гражданкой Белоруссии, а потом она жила полжизни в США. <...> А потом она стала гражданкой РФ и получила золотую медаль", — сказал Песков.

Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы своих спортсменов в мире

Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы своих спортсменов в мире

В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

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Kremlin.ru

Роман Фейгин

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