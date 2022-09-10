"Нужно реализовываться": Песков не видит ничего страшного в смене россиянами спортивного гражданства
Песков: Смена нашими атлетами спортивного гражданства допустима
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает смену спортивного гражданства российскими атлетами чем-то страшным. Об этом он рассказал журналистам.
"Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку. Я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться. У меня есть пример моей жены Татьяны Навки, олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Белоруссии. Она украинка, потом была гражданкой Белоруссии, а потом она жила полжизни в США. <...> А потом она стала гражданкой РФ и получила золотую медаль", — сказал Песков.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.