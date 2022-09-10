"Нужно реализовываться": Песков не видит ничего страшного в смене россиянами спортивного гражданства

"Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку. Я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться. У меня есть пример моей жены Татьяны Навки, олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Белоруссии. Она украинка, потом была гражданкой Белоруссии, а потом она жила полжизни в США. <...> А потом она стала гражданкой РФ и получила золотую медаль", — сказал Песков.