В Молдавии запретили местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию. Об этом говорится в заявлении вице-премьера Андрея Спыну в телеграм-канале.

"Управление гражданской авиации Республики Молдова <…> 10 сентября 2022 года издало оперативную директиву № 06 – 10.09.2022 года, в соответствии с которой национальным авиаперевозчикам запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве Российской Федерации", — сказано в сообщении.

В заявлении говорится, что данный шаг был принят с целью обеспечения авиационной безопасности. В этом случае учитывалось решение о приостановлении Европейским агентством по безопасности полётов всех сертификатов и разрешений, выданных авиационным агентам Российской Федерации.