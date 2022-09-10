НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 16:57

В Молдавии запретили местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию

В Молдавии запретили местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию. Об этом говорится в заявлении вице-премьера Андрея Спыну в телеграм-канале.

"Управление гражданской авиации Республики Молдова <…> 10 сентября 2022 года издало оперативную директиву № 06 – 10.09.2022 года, в соответствии с которой национальным авиаперевозчикам запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве Российской Федерации", — сказано в сообщении.

В заявлении говорится, что данный шаг был принят с целью обеспечения авиационной безопасности. В этом случае учитывалось решение о приостановлении Европейским агентством по безопасности полётов всех сертификатов и разрешений, выданных авиационным агентам Российской Федерации.

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о вероятности прекращения поставок от "Газпрома"

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о вероятности прекращения поставок от "Газпрома"

Ранее Лайф писал, что в авиакомпании Air Moldova заявили о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Кишинёвом с 1 октября. Оно было прервано после начала спецоперации в конце февраля.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров