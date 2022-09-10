В Молдавии запретили местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию
В Молдавии запретили местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию. Об этом говорится в заявлении вице-премьера Андрея Спыну в телеграм-канале.
"Управление гражданской авиации Республики Молдова <…> 10 сентября 2022 года издало оперативную директиву № 06 – 10.09.2022 года, в соответствии с которой национальным авиаперевозчикам запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве Российской Федерации", — сказано в сообщении.
В заявлении говорится, что данный шаг был принят с целью обеспечения авиационной безопасности. В этом случае учитывалось решение о приостановлении Европейским агентством по безопасности полётов всех сертификатов и разрешений, выданных авиационным агентам Российской Федерации.
Ранее Лайф писал, что в авиакомпании Air Moldova заявили о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Кишинёвом с 1 октября. Оно было прервано после начала спецоперации в конце февраля.
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