Три пенальти и отменённый гол: ЦСКА разгромил "Краснодар" и догнал "Зенит" во главе таблицы РПЛ

Столичный ЦСКА в матче девятого тура чемпионата России по футболу на своём поле победил "Краснодар" со счётом 4:1. Встреча состоялась на столичной "ВЭБ Арене". Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

Три мяча из четырёх армейцы забили с пенальти. В их составе точными ударами с "точки" отметились колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, нападающий сборной России Фёдор Чалов и парагвайский хавбек Хесус Медина.

Автором ещё одного гола "красно-синих" в добавленное арбитром время стал аргентинский форвард Адольфо Гайч. У гостей в начале второго тайма отличился эквадорский защитник Кристиан Рамирес.

Добавим, что при счёте 2:1 в пользу ЦСКА судья отменил гол сербского защитника хозяев Милана Гаича, добившего мяч в ворота после неудачного исполнения Мединой пенальти. На видеопросмотре выяснилось, что армеец слишком рано вбежал в штрафную, и одиннадцатиметровый пришлось перебить. Со второй попытки Хесус был точен.

Столичный клуб набрал 20 баллов и догнал в турнирной таблице чемпионата России лидирующий "Зенит". В воскресенье "сине-бело-голубые" могут вновь уйти в отрыв, если наберут очки в домашнем матче с "Оренбургом". Что касается "Краснодара", то он с 17 баллами остался на третьей позиции.