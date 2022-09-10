Три пенальти и отменённый гол: ЦСКА разгромил "Краснодар" и догнал "Зенит" во главе таблицы РПЛ
Три пенальти помогли ЦСКА победить "Краснодар" в чемпионате России
Столичный ЦСКА в матче девятого тура чемпионата России по футболу на своём поле победил "Краснодар" со счётом 4:1. Встреча состоялась на столичной "ВЭБ Арене". Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
Три мяча из четырёх армейцы забили с пенальти. В их составе точными ударами с "точки" отметились колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, нападающий сборной России Фёдор Чалов и парагвайский хавбек Хесус Медина.
Автором ещё одного гола "красно-синих" в добавленное арбитром время стал аргентинский форвард Адольфо Гайч. У гостей в начале второго тайма отличился эквадорский защитник Кристиан Рамирес.
Добавим, что при счёте 2:1 в пользу ЦСКА судья отменил гол сербского защитника хозяев Милана Гаича, добившего мяч в ворота после неудачного исполнения Мединой пенальти. На видеопросмотре выяснилось, что армеец слишком рано вбежал в штрафную, и одиннадцатиметровый пришлось перебить. Со второй попытки Хесус был точен.
Столичный клуб набрал 20 баллов и догнал в турнирной таблице чемпионата России лидирующий "Зенит". В воскресенье "сине-бело-голубые" могут вновь уйти в отрыв, если наберут очки в домашнем матче с "Оренбургом". Что касается "Краснодара", то он с 17 баллами остался на третьей позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. Девятый тур
ЦСКА – "Краснодар" – 4:1
Голы: Карраскаль, с пенальти 30' (1:0), Чалов, с пенальти 45+7' (2:0), Рамирес 47' (2:1), Медина, с пенальти 62' (3:1), Адольфо Гайч 90+1' (4:1)
ПФК ЦСКА