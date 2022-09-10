Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о вероятности прекращения поставок от "Газпрома"
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о вероятности прекращения поставок голубого топлива от "Газпрома" в октябре. Об этом он сообщил в эфире телеканала Moldova 1.
По словам Спыну, в беседе с главой российской компании Алексеем Миллером затрагивались вопросы своевременной оплаты за газ и аудита долга, срок проведения которого Молдавия продлила до 31 января. Вице-премьер страны отметил, что это затянулось, однако всё произошло по объективным обстоятельствам.
"Из обсуждений с Миллером я так и не понял, отключат ли они (в "Газпроме". — Прим. Лайфа) Молдавию от газа после 1 октября", — заключил Спыну.
Ранее Лайф писал, что на фоне энергетического кризиса в Молдавии вырос спрос на дрова, превышая имеющиеся в стране запасы. В республике 660 тысяч семей живут в домах, которые отапливаются печью. В холодный период года население страны потребляет приблизительно более одного миллиона кубометров дров. Позже стало известно, что молдавский министр Кантараджиу подала в отставку из-за скандала с дровами.
Новости
Самую высокую явку на выборы губернаторов отметили в Тамбовской и Саратовской областях
сегодня в 15:22
"Не убавится и не прибавится": Политолог рассказал, как смена монарха отразится на политике Британии
сегодня в 15:21
Пилот "Феррари" Леклер выиграл восьмую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"
сегодня в 15:18
Facebook (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / Andrei Spînu