Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о вероятности прекращения поставок от "Газпрома"

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о вероятности прекращения поставок голубого топлива от "Газпрома" в октябре. Об этом он сообщил в эфире телеканала Moldova 1.

По словам Спыну, в беседе с главой российской компании Алексеем Миллером затрагивались вопросы своевременной оплаты за газ и аудита долга, срок проведения которого Молдавия продлила до 31 января. Вице-премьер страны отметил, что это затянулось, однако всё произошло по объективным обстоятельствам.

"Из обсуждений с Миллером я так и не понял, отключат ли они (в "Газпроме". — Прим. Лайфа) Молдавию от газа после 1 октября", — заключил Спыну.