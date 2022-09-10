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10 сентября, 15:23

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о вероятности прекращения поставок от "Газпрома"

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о вероятности прекращения поставок голубого топлива от "Газпрома" в октябре. Об этом он сообщил в эфире телеканала Moldova 1.

По словам Спыну, в беседе с главой российской компании Алексеем Миллером затрагивались вопросы своевременной оплаты за газ и аудита долга, срок проведения которого Молдавия продлила до 31 января. Вице-премьер страны отметил, что это затянулось, однако всё произошло по объективным обстоятельствам.

"Из обсуждений с Миллером я так и не понял, отключат ли они (в "Газпроме". — Прим. Лайфа) Молдавию от газа после 1 октября", — заключил Спыну.

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Ранее Лайф писал, что на фоне энергетического кризиса в Молдавии вырос спрос на дрова, превышая имеющиеся в стране запасы. В республике 660 тысяч семей живут в домах, которые отапливаются печью. В холодный период года население страны потребляет приблизительно более одного миллиона кубометров дров. Позже стало известно, что молдавский министр Кантараджиу подала в отставку из-за скандала с дровами.

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Facebook (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / Andrei Spînu

Никита Осипов

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