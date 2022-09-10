"Предлагали фактически ультиматум": Эксперт оценил попытки Запада надавить на Сербию из-за России

Главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Евросоюз требовал от Белграда выбрать между Россией и Западом.

"Я следил за результатами заседания Совета национальной безопасности Сербии. И там предлагали фактически ультиматум сербам. Правительство на это не пошло. Россия останется партнёром Сербии, дружественные отношения сохранятся", — отметил политолог в беседе с РИА ФАН.

Говоря о требовании Франции и Германии поскорее "решить проблему Косова", Савин подчеркнул, что сербские власти не будут действовать по чьей-либо указке, в частности признавать данную республику. Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что Белград на днях наотрез отказался проводить гей-парад, организовать который призывал ЕС. По мнению политолога, это ещё один звоночек для Запада, говорящий о том, что Сербия не собирается подчиняться политикам из США и Европы.