"Предлагали фактически ультиматум": Эксперт оценил попытки Запада надавить на Сербию из-за России
Политолог Савин оценил ультиматум Запада сербским властям из-за отношений с Россией
Главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Евросоюз требовал от Белграда выбрать между Россией и Западом.
"Я следил за результатами заседания Совета национальной безопасности Сербии. И там предлагали фактически ультиматум сербам. Правительство на это не пошло. Россия останется партнёром Сербии, дружественные отношения сохранятся", — отметил политолог в беседе с РИА ФАН.
Говоря о требовании Франции и Германии поскорее "решить проблему Косова", Савин подчеркнул, что сербские власти не будут действовать по чьей-либо указке, в частности признавать данную республику. Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что Белград на днях наотрез отказался проводить гей-парад, организовать который призывал ЕС. По мнению политолога, это ещё один звоночек для Запада, говорящий о том, что Сербия не собирается подчиняться политикам из США и Европы.
А ранее Вучич призвал Европу готовиться к холодной зиме и заявил, что следующая и вовсе будет "полярной" из-за политики, которую Запад ведёт против России. Так он прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.
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