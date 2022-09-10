"Жалкие плевки": Депутат оценил требование Киева не допустить проведения матча России с БиГ

Складывается ощущение, что украинцы возомнили себя властителями мира, так как они считают, что могут давать указания спортивным организациям. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков. Так депутат отреагировал на требование Киева не допустить проведения футбольного матча России с Боснией и Герцеговиной.

"Как искусно они (украинцы. — Прим. Лайфа) вжились в роль жертвы и всеми силами пытаются усиливать эффект этой роли за счёт постоянных выкриков и жалких плевков в нашу сторону. Стыдно смотреть, как каждое спортивное событие, к которому имеет отношение Россия, сопровождается нытьём, жалобами и кляузами со стороны Украины", — отметил Бурлаков.

По словам депутата, обидно, что серьёзные организации и талантливые спортсмены превращаются в шутов, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями.