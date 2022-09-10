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10 сентября, 16:58

Вертолёт с талибами разбился при учениях в Кабуле

Три человека погибли при крушении вертолёта Black Hawk в Кабуле

Три человека погибли и пятеро пострадали при крушении боевого вертолёта Black Hawk ("Чёрный ястреб") во время учений бойцов движения "Талибан"* в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Афганистана.

"Американский вертолёт Black Hawk, который летал на учениях, разбился из-за технических неполадок на территории кампуса Национального университета обороны", — сказано в сообщении афганского оборонного ведомства.

Предварительно, причиной падения вертолёта стала техническая неполадка. Отметим, что в августе 2021 года в ходе наступления в Афганистане талибам удалось захватить часть американской военной техники, в том числе вертолёты. Войска США, уходя из страны, старались уничтожить собственное вооружение и оборудование, но какие-то летальные вооружения западного производства афганские военные успели переправить в страны Центральной Азии.

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Ранее Лайф сообщал, что в результате атаки Израиля на аэродромы Сирии получили ранения пять военных. Уточняется, что удары были нанесены "по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с КСИР".


* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Flickr / Nehemia Gershuni

Наталья Исакова

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