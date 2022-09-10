Голосование на участках в Москве проходит в штатном режиме

Голосование на избирательных участках выборов муниципальных депутатов в Москве проходит в штатном режиме. Об этом сообщил заместить председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он также отметил, что существенных нарушений и проблем не выявлено.

"Голосование на участках продолжается в штатном режиме. По факту единичных обращений от граждан существенных нарушений и проблем выявлено не было", — приводятся слова Реута в телеграм-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.