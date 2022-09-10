Эксперты НОМ оценили итоги первого дня голосования на выборах в России

Первый день выборов в России прошёл вполне спокойно, сообщили общественники из ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ). Основные вопросы у экспертов возникали к незаконной агитации и сложностям с опечатыванием ящиков для голосования.

Как отметил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев, ещё перед стартом голосования наблюдатели наткнулись на распространяемые в соцсетях призывы уносить бюллетени с собой, портить их и выкладывать на определённом ресурсе. Позже выяснилось, что провокациями занимались структуры, связанные с иноагентами и представителями нежелательных в РФ организаций.

Также тревогу вызвали сигналы о ложном минировании, которые поступили на избирательные участки Псковской области, Ярославля и Петрозаводска. Тем не менее после проверки объекты вернулись в обычный режим работы. Вместе с тем в регионах жаловались на незаконную агитацию. Однако везде, где подобная ситуация подтвердилась, членами комиссии были устранены замечания. В свою очередь член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что первый день голосования в регионах прошёл без грубых нарушений.

"Как ожидалось, в ход идут и фейки, и информационные вбросы. Общественные наблюдатели, электоральные эксперты демонстрируют профессионализм и оперативность в реагировании на возникающие риски и проблемы", — пояснил Брод в беседе с журналистами.

Ранее Лайф рассказывал, что наблюдатели на выборах не выявили крупных нарушений, но заявили о новых особенностях. Так, по словам руководителя мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Романа Коломойцева, в Москве тестируется электронный список избирателей и система может временно зависать из-за наплыва людей.