Пушилин назвал достаточно тяжёлой ситуацию в Красном Лимане
Ситуация в Красном Лимане на данный момент достаточно тяжёлая, как и в некоторых других населённых пунктах на севере ДНР. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Немного о Красном Лимане: ситуация там остаётся достаточно тяжёлой, как и в ряде других населённых пунктов на севере республики", — сказал он на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
При этом Пушилин подчеркнул, что остаётся на связи с местными администрациями, экстренными службами и военными. Более подробная информация будет позднее, добавил он.
Ранее МО РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. Российские военные устроили отвлекающие демонстрационные мероприятия, в рамках которых обозначили реальные действия войск. А чтобы ВС РФ не получили ущерба, по противнику ударили авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавил Конашенков.
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ТАСС / AP