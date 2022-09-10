Пушилин назвал достаточно тяжёлой ситуацию в Красном Лимане

Ситуация в Красном Лимане на данный момент достаточно тяжёлая, как и в некоторых других населённых пунктах на севере ДНР. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Немного о Красном Лимане: ситуация там остаётся достаточно тяжёлой, как и в ряде других населённых пунктов на севере республики", — сказал он на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

При этом Пушилин подчеркнул, что остаётся на связи с местными администрациями, экстренными службами и военными. Более подробная информация будет позднее, добавил он.