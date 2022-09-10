В Бундестаге призвали к перемирию в противостоянии с Россией

Депутат немецкого Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт призвала Берлин закончить санкционную войну с Москвой ради поставок газа. Слова парламентария приводит издание Die Welt.

"Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией, даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует, переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу", — сказала Вагенкнехт в разговоре с журналистами.

По словам политика, немецкая сторона сама развязала против РФ экономическую войну и ей теперь следует завершить её дипломатическим путём. Это также поможет немцам больше не возвращаться к вопросу о необходимости восстановления атомных электростанций. В материале издания уточняется, что слова Вагенкнехт прозвучали в поддержку демонстраций, вызванных ростом цен на газ.