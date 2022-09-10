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10 сентября, 17:47

В Москве промышленному альпинисту пригрозили обрезать трос во время спуска с крыши

В Москве промышленному альпинисту пригрозили обрезать трос во время его спуска с крыши высотного дома. О подробностях случившегося сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Известно, что инцидент произошёл на улице Корнейчука в районе Бибирево. По данным СМИ, жители квартиры № 67 потребовали от специалиста остановиться, в противном случае они грозились перерезать верёвку.

На место происшествия уже выехала группа спасателей. В пресс-службе регионального главка МЧС заявили, что не владеют данными о ситуации.

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Ранее Лайф писал, что пенсионерка из Москвы перерезала страховочный трос промышленному альпинисту, который в этот момент находился на десятом этаже жилого дома и проводил капитальный ремонт фасада. Всё произошло 22 июля на улице Домодедовской.

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ТАСС / Лев Федосеев

Никита Осипов

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