В Москве промышленному альпинисту пригрозили обрезать трос во время спуска с крыши

В Москве промышленному альпинисту пригрозили обрезать трос во время его спуска с крыши высотного дома. О подробностях случившегося сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Известно, что инцидент произошёл на улице Корнейчука в районе Бибирево. По данным СМИ, жители квартиры № 67 потребовали от специалиста остановиться, в противном случае они грозились перерезать верёвку.

На место происшествия уже выехала группа спасателей. В пресс-службе регионального главка МЧС заявили, что не владеют данными о ситуации.