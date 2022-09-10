Член СПЧ Брод: К наблюдателям прислушиваются и оперативно решают проблемы

К наблюдателям на избирательных участках в РФ прислушиваются, а все замеченные недочёты быстро устраняются. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

"Должен отметить, что недочёты быстро устраняются. Члены комиссий прислушиваются к наблюдателям и общественным штабам, экспертам, оперативно решают все процедурные вопросы", — сказал он.

При этом Брод отметил, что проблемы прежде всего касаются организационных и технических вопросов. Например, не прошиты реестры избирателей, не опломбированы ящики для голосования. Член СПЧ также рассказал о сообщении, в котором говорилось, что наблюдатели находятся в таком месте на участке, откуда не видна работа со списками избирателей, а также выдача бюллетеней. Кроме того, имели место и факты нарушений норм агитации.