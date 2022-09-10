Член СПЧ Брод: К наблюдателям прислушиваются и оперативно решают проблемы
К наблюдателям на избирательных участках в РФ прислушиваются, а все замеченные недочёты быстро устраняются. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.
"Должен отметить, что недочёты быстро устраняются. Члены комиссий прислушиваются к наблюдателям и общественным штабам, экспертам, оперативно решают все процедурные вопросы", — сказал он.
При этом Брод отметил, что проблемы прежде всего касаются организационных и технических вопросов. Например, не прошиты реестры избирателей, не опломбированы ящики для голосования. Член СПЧ также рассказал о сообщении, в котором говорилось, что наблюдатели находятся в таком месте на участке, откуда не видна работа со списками избирателей, а также выдача бюллетеней. Кроме того, имели место и факты нарушений норм агитации.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV