В Турции случайно нашли подземный город

В провинции Конья в Турции при проведении строительных работ был случайно обнаружен подземный город. Основные постройки датируются ранним византийским периодом.







Как сообщает агентство "Анадолу", под землёй расположены помещения площадью в 20 кв. м. Их соединяет сеть тоннелей различной протяжённости. По предварительным данным, общая площадь подземного города может достигать пяти тысяч квадратных метров. Большинство находок в нём датируются VIII веком н.э.