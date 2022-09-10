В Турции случайно нашли подземный город
В турецкой провинции Конья обнаружили подземный город византийского периода
В провинции Конья в Турции при проведении строительных работ был случайно обнаружен подземный город. Основные постройки датируются ранним византийским периодом.
Как сообщает агентство "Анадолу", под землёй расположены помещения площадью в 20 кв. м. Их соединяет сеть тоннелей различной протяжённости. По предварительным данным, общая площадь подземного города может достигать пяти тысяч квадратных метров. Большинство находок в нём датируются VIII веком н.э.
Ранее Лайф писал, что учёные нашли возможные подтверждения библейского потопа. Следы древних затопленных поселений авторов беломорских петроглифов обнаружены на территории Карелии. По оценке руководителя экспедиции Александра Жульникова, они ушли под воду около 6000 лет назад.