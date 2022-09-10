В Германии увидели чёткий сигнал в грядущей встрече Путина и Си Цзиньпина

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества станет сигналом для Запада. Она подтвердит, что Пекин поддерживает Москву. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

"Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение, <…> это можно расценивать как чёткий сигнал поддержки Москвы", — говорится в публикации.

Автор статьи напоминает о недавнем визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такие действия США ухудшили их отношения с Китаем, но благоприятно сказались на укрепление российско-китайского альянса. Как отмечает автор статьи, это происходит "в рамках конкурентной борьбы с Западом".