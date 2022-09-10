Определены лучшие актёры 79-го Венецианского кинофестиваля
Бланшетт и Фаррелл признаны лучшими актёрами на Венецианском кинофестивале
Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл. Фото © Getty Images / Vittorio Zunino Celotto, Daniele Venturelli / WireImage
Голливудские актёры Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл получили Кубки Вольпи на 79-м Венецианском кинофестивале как лучшие исполнители женской и мужской ролей. Трансляция вручения велась на YouTube-канале фестиваля.
Австралийка Бланшетт получила награду за роль дирижёра Берлинского оркестра в киноленте "Тар" американского режиссёра Тодда Филда. Музыку к фильму написала Хильдур Гуднадоуттир — первая женщина-композитор, собравшая "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA за лучший оригинальный саундтрек.
В свою очередь, ирландец Фаррелл сыграл в "Банши Инишира", за что удостоился 13-минутных оваций от зала. Сюжет киноленты, который развернулся на ирландском острове, повествует о конфликте двух друзей. Мировая премьера "Банши Инишира" состоится 21 октября. Фильм снял ирландский режиссёр Мартин Макдонах.
Ранее Лайф сообщал, что сыгравший 270-килограммового гея Брендан Фрейзер расплакался от оваций на премьере драмы "Кит". Зал аплодировал актёру, у которого есть все шансы побороться за премию "Оскар", не менее шести минут. Сам Фрейзер только и успевал, что вытирать слёзы.