Принцы Уильям и Гарри вместе с жёнами впервые за долгое время вышли к публике
Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон вместе с Гарри и Меган Маркл, герцогом и герцогиней Сассекскими, вышли на территорию Виндзорского замка, чтобы осмотреть оставленные британцами в знак памяти о Елизавете II цветы и фотографии. Об этом сообщает британский телеканал Channel 4 News.
Принцы вместе с жёнами Кейт и Меган впервые за долгое время вышли к публике. Видео © Twitter / Channel 4 News
На кадрах видно, как четверо членов королевской семьи были тепло встречены толпой, собравшейся у ворот замка. Сначала пары осмотрели цветы и записки с соболезнованиями, а после решили немного пообщаться с сотнями собравшихся граждан. Кейт даже наклонилась, чтобы успокоить плачущего в толпе ребёнка. Меган также нашла время для общения с простыми жителями Соединённого Королевства.
Журналисты телеканала отметили, что последний раз пары появлялись вместе на публике ещё 9 марта 2020 года.
Напомним, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. Похороны королевы пройдут 19 сентября.
Twitter / Channel 4 News