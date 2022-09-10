Принцы Уильям и Гарри вместе с жёнами впервые за долгое время вышли к публике

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон вместе с Гарри и Меган Маркл, герцогом и герцогиней Сассекскими, вышли на территорию Виндзорского замка, чтобы осмотреть оставленные британцами в знак памяти о Елизавете II цветы и фотографии. Об этом сообщает британский телеканал Channel 4 News.

На кадрах видно, как четверо членов королевской семьи были тепло встречены толпой, собравшейся у ворот замка. Сначала пары осмотрели цветы и записки с соболезнованиями, а после решили немного пообщаться с сотнями собравшихся граждан. Кейт даже наклонилась, чтобы успокоить плачущего в толпе ребёнка. Меган также нашла время для общения с простыми жителями Соединённого Королевства.