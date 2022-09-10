Дубль Сулейманова принёс "Пари НН" победу над "Ахматом" в чемпионате России
Грозненский "Ахмат" на своём поле проиграл "Пари НН" в матче девятого тура чемпионата России по футболу со счётом 1:3. Судил встречу столичный арбитр Павел Шадыханов.
У гостей дубль оформил Тимур Сулейманов, ещё один мяч забил Кирилл Гоцук. В составе чеченской команды автором единственного гола стал Юрий Журавлёв.
"Пари НН" набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с 11 баллами опустился на девятую позицию.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. Девятый тур
"Ахмат" – "Пари НН" – 1:3
Гол: Сулейманов 22' (0:1), Журавлёв 59' (1:1), Сулейманов 61' (1:2), Гоцук 64' (1:3)
ФК "Пари НН"