Дубль Сулейманова принёс "Пари НН" победу над "Ахматом" в чемпионате России

Грозненский "Ахмат" на своём поле проиграл "Пари НН" в матче девятого тура чемпионата России по футболу со счётом 1:3. Судил встречу столичный арбитр Павел Шадыханов.

У гостей дубль оформил Тимур Сулейманов, ещё один мяч забил Кирилл Гоцук. В составе чеченской команды автором единственного гола стал Юрий Журавлёв.

"Пари НН" набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с 11 баллами опустился на девятую позицию.