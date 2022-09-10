Опрос показал, как россияне предпочли провести летний отпуск

Половина россиян (50%) этим летом предпочли никуда не ездить и в отпуске остаться дома. Такие данные приводит "Газета.ru" со ссылкой на опрос крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. В исследовании приняли участие 1775 российских работников и соискателей.

Как пишет издание, ещё 15% респондентов решили во время отпуска побывать на юге России, 13% — уехали на дачу, по 8% — отправились в путешествия в Москву и Санкт-Петербург, 6% — выбрали местом для посещения Сибирь, 4% — уехали на Кавказ, 3% — Урал и 1% посетили Дальний Восток. Опрошенные также рассказали о психологическом фоне сопутствующем летнему отдыху. Так, испытали депрессию перед отпуском всего 9%, после — 21%.

Об угнетённом состоянии до отдыха рассказали маркетологи (14%), IT-специалисты (11%) и бухгалтеры (10%). Напротив, вернувшись после отдыха, испытывали приступ депрессии специалисты по управлению персоналом (30%), юристы (29%), а также административный персонал и работники транспортной сферы (по 27%). И в целом почти пятая часть — 23% — признались, что такое у них происходит всегда, 22% — что иногда, 18% начали страдать только в последние два года, 14% — в этом году.