Второй день голосования в Москве прошёл спокойно

Второй день выборов муниципальных депутатов в Москве прошёл спокойно. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в текущем году Вадим Ковалёв. Он отметил, что серьёзных задержек и сбоев не было.

"Можно сказать, что сегодняшний день прошёл достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьёзных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно", — приводит слова Ковалёва телеграм-канал штаба.

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.