Второй день голосования в Москве прошёл спокойно
Глава Общественного штаба Ковалёв: Второй день выборов в Москве прошёл без крупных сбоев
Второй день выборов муниципальных депутатов в Москве прошёл спокойно. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в текущем году Вадим Ковалёв. Он отметил, что серьёзных задержек и сбоев не было.
"Можно сказать, что сегодняшний день прошёл достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьёзных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно", — приводит слова Ковалёва телеграм-канал штаба.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
В Москве же проходят муниципальные выборы, в ходе которых будет получено 1417 мандатов в 125 округах. По данным Мосгоризбиркома, зарегистрировалось более шести тысяч кандидатов.
Единый день голосования (ЕДГ)
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков