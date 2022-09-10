Эксперт развеял распространённые мифы об аккумуляторах современных смартфонов

Ночная зарядка не представляет вреда для смартфона. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов.

"Считается, что, когда смартфон зарядился до 100%, он перестаёт заряжаться. Как только он теряет хоть 1%, то сразу зарядное устройство разгоняется на все 100: это в корне неверно. Современные зарядные устройства заряжают смартфон до финиша на очень низких токах. Так что износ за ночь невозможен", — подчеркнул он.

Кроме того, специалист опроверг миф о том, что быстрая зарядка приводит к неисправности аккумулятора устройства. По словам эксперта, на разных уровнях накопления энергии сила тока отличается. Причём до максимального заряда смартфон доводится на низких значениях этой величины.

Ситнов призвал не верить мифу о том, что аккумулятор стоит разряжать до нуля и заряжать до 100%, чтобы его ёмкость не падала. По его мнению, также нет пользы, если всё время держать оперативную память смартфона очищенной.

Специалист заметил, что непроверенные зарядные устройства лучше не использовать, предпочтение стоит отдавать оригинальным. Кроме этого, эксперт посоветовал отключать навигацию на гаджете во время накопления энергии и не устанавливать приложения для экономии заряда, так как они нагружают устройство.