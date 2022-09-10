Песков назвал Москву лучшим городом в мире
Москва является лучшим городом в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отметим, что представитель Кремля в День города приехал на ВДНХ, где следил за соревнованиями по конкуру.
"Это лучший город на свете, это действительно так. Это динамично развивающийся организм и самый лучший город в мире", — ответил Песков на вопрос, почему он любит Москву.
По словам пресс-секретаря российского лидера, столица РФ является городом с великой историей. Песков добавил, что Москва уникальна. По мнению представителя Кремля, этот регион всё время развивается и делает жизнь людей лёгкой с помощью цифровых технологий. Москва — город, который постоянно ищет способы избавиться от недостатков, подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также рассказал, что в праздничный день посетил ВДНХ, так как эта территория особенно изменилась к лучшему. Кроме того, Песков назвал конкур благородным и зрелищным состязанием.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 875-летием столицы. Он отметил, что Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира.
ТАСС / Валерий Шарифулин