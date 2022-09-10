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10 сентября, 18:44

Песков назвал Москву лучшим городом в мире

Москва является лучшим городом в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отметим, что представитель Кремля в День города приехал на ВДНХ, где следил за соревнованиями по конкуру.

"Это лучший город на свете, это действительно так. Это динамично развивающийся организм и самый лучший город в мире", — ответил Песков на вопрос, почему он любит Москву.

По словам пресс-секретаря российского лидера, столица РФ является городом с великой историей. Песков добавил, что Москва уникальна. По мнению представителя Кремля, этот регион всё время развивается и делает жизнь людей лёгкой с помощью цифровых технологий. Москва — город, который постоянно ищет способы избавиться от недостатков, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что в праздничный день посетил ВДНХ, так как эта территория особенно изменилась к лучшему. Кроме того, Песков назвал конкур благородным и зрелищным состязанием.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 875-летием столицы. Он отметил, что Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов

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