Москва является лучшим городом в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отметим, что представитель Кремля в День города приехал на ВДНХ, где следил за соревнованиями по конкуру.

"Это лучший город на свете, это действительно так. Это динамично развивающийся организм и самый лучший город в мире", — ответил Песков на вопрос, почему он любит Москву.

По словам пресс-секретаря российского лидера, столица РФ является городом с великой историей. Песков добавил, что Москва уникальна. По мнению представителя Кремля, этот регион всё время развивается и делает жизнь людей лёгкой с помощью цифровых технологий. Москва — город, который постоянно ищет способы избавиться от недостатков, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что в праздничный день посетил ВДНХ, так как эта территория особенно изменилась к лучшему. Кроме того, Песков назвал конкур благородным и зрелищным состязанием.