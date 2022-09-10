Стала известна дата похорон Елизаветы II

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября. Об этом сообщил Букингемский дворец.

"Государственные похороны Её Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября, в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

Перед похоронами королева будет лежать четыре дня в Вестминстер-холле, чтобы жители Великобритании могли отдать ей дань уважения. В данный момент гроб Елизаветы II покоится в бальном зале в замке Балморал, а завтра отправится в Эдинбург автомобилем. Там его разместят в Тронном зале дворца Холируд, где он будет находиться до полудня понедельника. 12 сентября на переднем дворе дворца будет сформирована процессия, чтобы доставить гроб в собор Святого Джайлса в Эдинбурге. Король и члены королевской семьи примут участие в процессии и посетят службу в соборе. Затем тело королевы будет покоиться в храме под охраной, чтобы дань уважения смогли отдать жители Шотландии.

После этого, 13 сентября, гроб на самолёте Королевских ВВС отправится в Нортхолт, после чего прибудет в Букингемский дворец, где будет покоиться в Боковой комнате. А во второй половине дня, 14 сентября, тело доставят процессией на артиллерийском лафете в Вестминстерский дворец, где оно будет находиться до утра государственных похорон. После того как гроб прибудет в Вестминстер-холл, архиепископ Кентерберийский проведёт короткую службу в сопровождении досточтимого доктора Дэвида Хойла, декана Вестминстера, в присутствии короля и членов королевской семьи.