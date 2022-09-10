Стала известна дата похорон Елизаветы II
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября. Об этом сообщил Букингемский дворец.
"Государственные похороны Её Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября, в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.
Перед похоронами королева будет лежать четыре дня в Вестминстер-холле, чтобы жители Великобритании могли отдать ей дань уважения. В данный момент гроб Елизаветы II покоится в бальном зале в замке Балморал, а завтра отправится в Эдинбург автомобилем. Там его разместят в Тронном зале дворца Холируд, где он будет находиться до полудня понедельника. 12 сентября на переднем дворе дворца будет сформирована процессия, чтобы доставить гроб в собор Святого Джайлса в Эдинбурге. Король и члены королевской семьи примут участие в процессии и посетят службу в соборе. Затем тело королевы будет покоиться в храме под охраной, чтобы дань уважения смогли отдать жители Шотландии.
После этого, 13 сентября, гроб на самолёте Королевских ВВС отправится в Нортхолт, после чего прибудет в Букингемский дворец, где будет покоиться в Боковой комнате. А во второй половине дня, 14 сентября, тело доставят процессией на артиллерийском лафете в Вестминстерский дворец, где оно будет находиться до утра государственных похорон. После того как гроб прибудет в Вестминстер-холл, архиепископ Кентерберийский проведёт короткую службу в сопровождении досточтимого доктора Дэвида Хойла, декана Вестминстера, в присутствии короля и членов королевской семьи.
Уже 19 сентября гроб доставят в Вестминстерское аббатство, где состоится государственная панихида. После этого его отправят в Виндзор, откуда государственный катафалк привезёт гроб к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там пройдёт торжественная служба.
Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.
Getty Images / Mark Cuthbert / UK Press