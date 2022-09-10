Песков заявил о подготовке встречи Путина и Додика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами.

Отметим, что ранее руководитель представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович заявил, что Додик намерен увидеться с Путиным 20 сентября в российской столице.

Лайф напоминает, что в середине июня Путин заявил, что отношения с Боснией и Герцеговиной продолжаются и будут развиваться. При этом российский лидер заметил, что РФ в современных условиях имеет определённые сложности в отношениях с этой страной из-за присоединения государства к санкциям против Москвы.