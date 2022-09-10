Традиционная серия совещаний Путина с военными и представителями ОПК состоится позже

Традиционные совещания президента России Владимира Путина с руководством Министерства обороны и представителями ОПК состоятся, но позже. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время посещения соревнований по конкуру.

"Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что по мере развития специальной военной операции приобретается определённый опыт, который нужно обсуждать", — сказал он.

Песков при этом добавил, что в данный момент "график весьма и весьма напряжённый", поэтому дата совещаний смещается.