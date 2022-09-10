Путин на совещании по экономике обсудит проект бюджета РФ на ближайшие три года

На следующей неделе российский лидер Владимир Путин проведёт совещание по экономике, на котором, в частности, будет обсуждаться подготовка федерального бюджета на ближайшую трёхлетку. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема — это социально-экономическое развитие. И потом всё-таки начинается бюджетный процесс", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Напомним, на июньском совещании с членами правительства по вопросам экономической ситуации президент РФ Владимир Путин заявил, что ряд отраслей сигнализируют о рисках существенного спада в скором времени. Он отметил, что за первые четыре месяца промышленное производство возросло на 3,9%. Однако уже в апреле был зафиксирован спад.