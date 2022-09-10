Первый Международный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" стартовал в Кемеровской области. Торжественное открытие прошло на площадке Ледового дворца "Кузбасс".

Первый Международный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" стартовал в Кузбассе. Видео © LIFE

В церемонии участвовали губернатор региона Сергей Цивилёв и министр культуры РФ Ольга Любимова. Видеоприветствия зрителям также передали народный артист России Владимир Машков и гендиректор премии "Золотая маска" Мария Ревякина. Почётными гостями мероприятия стали актрисы Юлия Рутберг, Алёна Бабенко, а также продюсер театра и кино Павел Каплевич.











"Уникальность фестиваля в том, что он объединит все жанры театрального искусства. Он будет проходить 50 дней, это настоящий рекорд. Уже в первый день для участия зарегистрировалось более 30 театров, в том числе и зарубежных", — отметил в обращении к участникам Цивилёв.

Отметим, что специально для открытия фестиваля была выстроена высокотехнологичная сцена высотой 15 метров. В концертной программе участвовали российская оперная певица Альбина Шагимуратова и театр "Лицедеи" из Санкт-Петербурга. Ведущим праздника стал народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

В программу включено около 400 событий, среди которых 187 фестивальных показов спектаклей и 40 мероприятий деловой программы. Участие подтвердило уже 30 профессиональных театров, в их числе четыре зарубежных — из Белоруссии, Казахстана, Чехии и ДНР, а также 17 отечественных учреждений из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Волгограда, Брянска, Томска, Новосибирска и Кузбасса. Причём приём заявок ещё продолжается.